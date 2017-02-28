China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im Januar 2017 insgesamt 8,920 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 12,6 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 12,5 Prozent auf 18,697 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 17,1 Prozent auf 15,284 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,7 Prozent und hat sich somit um 2,9 Prozentpunkte verbessert.

Das Frachtgeschäft entwickelte sich leicht negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Januar 117.640 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von 5,4 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit China Eastern 101,742 Millionen Passagiere, dies waren 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr.