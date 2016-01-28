China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im Dezember 2015 7,458 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 12,9 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 15,8 Prozent auf 15,612 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 17,1 Prozent auf 11,986 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 76,8 Prozent und hat sich somit um 0,9 Prozentpunkte verbessert. Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Dezember 129 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Wachstum von 5,9 Prozent.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit China Eastern 93,804 Millionen Passagiere, dies waren knapp zwölf Prozent mehr als im Vorjahr.