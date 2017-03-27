China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Mit China Eastern flogen im Februar 2017 insgesamt 8,590 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 5,7 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 2,5 Prozent auf 17,115 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 4,3 Prozent auf 14,132 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 82,6 Prozent und verbesserte sich somit um 1,7 Prozentpunkte.

Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Februar 57,8 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Wachstum von 12,6 Prozent.