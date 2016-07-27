China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im Juni 2016 7,914 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 9,8 Prozent.

China Eastern konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 18,5 Prozent auf 13,229 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 16 Prozent auf 16,097 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf solide 82,2 Prozent. Die Frachtleistung hat sich um 0,5 Prozent auf 107 Tausend Tonnen leicht abgeschwächt.

Im ersten Halbjahr 2016 flogen mit China Eastern 48,845 Millionen Passagiere, dies waren neun Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.