China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Mit China Eastern flogen im Mai 2016 8,196 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 5,6 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 13,4 Prozent auf 16,768 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 13,9 Prozent auf 13,367 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 79,7 Prozent und blieb somit unverändert. Das Frachtgeschäft entwickelte sich negativ, die Fluggesellschaft transportierte im Mai 114 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Rückgang von 4,9 Prozent.

Mit China Eastern flogen in den ersten fünf Monaten 40,931 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,8 Prozent.