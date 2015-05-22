China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im April 2015 7,919 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von fünfzehn Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um knapp vierzehn Prozent auf 14,505 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 16,1 Prozent auf 11,859 Milliarden Sitzplatzkilometer anstieg. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,7 Prozent und verbesserte sich somit um 1,6 Prozentpunkte.

Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, die Fluggesellschaft transportierte im April 117 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Plus von 5,6 Prozent.