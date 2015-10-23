China Eastern meldet mehr Passagiere

China Eastern Airbus A330-200 (Foto: Laurent Errera)

Mit China Eastern flogen im September 2015 7,907 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 13,1 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 14,5 Prozent auf 15,398 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 16,5 Prozent auf 12,335 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 80,1 Prozent und verbesserte sich somit um 2,2 Prozentpunkte. Bei der Fracht ging es bei China Eastern nach oben, die Fluggesellschaft transportierte 125 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von 4,6 Prozent.

Von Januar bis Ende September flogen mit China Eastern 70,537 Millionen Passagiere, das waren 12 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.