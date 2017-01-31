China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Mit China Eastern flogen im Dezember 2016 insgesamt 8,293 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 11,2 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 14,3 Prozent auf 17,840 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 17,2 Prozent auf 14,064 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,8 Prozent und hat sich somit um zwei Prozentpunkte verbessert.

Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Dezember 132,5 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Wachstum von 2,4 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 flogen mit China Eastern 101,742 Millionen Passagiere, dies waren 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr.