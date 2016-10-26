China Eastern meldet mehr Passagiere

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im September 2016 insgesamt 8,622 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 9,1 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 13,4 Prozent auf 17,474 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 15,2 Prozent auf 14,220 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,4 Prozent und verbesserte sich somit um 1,2 Prozentpunkte.

Bei der Fracht ging es bei China Eastern ebenfalls nach oben, die Fluggesellschaft transportierte 126,480 Tausend Tonnen Luftfracht, dies entspricht einer Zunahme von 0,9 Prozent.

Von Januar bis Ende September flogen mit China Eastern 76,270 Millionen Passagiere, das waren 8,2 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.