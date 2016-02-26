China Eastern mit mehr Passagieren

China Eastern Airlines Boeing 777-300ER (Foto: China Eastern Airlines)

Mit China Eastern flogen im Januar 2016 7,458 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 12,9 Prozent.

Bei der Fluggesellschaft aus Shanghai wurde die Verkehrsleistung um 15,8 Prozent auf 15,612 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 17,1 Prozent auf 11,985 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 76,7 Prozent und hat sich somit um 0,9 Prozentpunkte verbessert.

Das Frachtgeschäft entwickelte sich ebenfalls positiv, die Fluggesellschaft transportierte im Januar 129.280 Tonnen Luftfracht, dies entspricht einem Wachstum von knapp sechs Prozent.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit China Eastern 93,804 Millionen Passagiere, dies waren knapp zwölf Prozent mehr als im Vorjahr.