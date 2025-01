Erfurt-Weimar mit mehr Flügen in die Türkei

Voyage Air in Erfurt (Foto: Flughafen Erfurt)

Der Flughafen Erfurt-Weimar freut sich über einen weiteren Anbieter für Flüge in die Türkei, ab dem Sommerflugplan 2025 wird Pegasus Airlines von Erfurt-Weimar nach Antalya fliegen.

Mit Pegasus Airlines hat eine weitere Fluggesellschaft Flüge ab Thüringen in den Plan aufgenommen. Die türkische Fluggesellschaft wird von Ende April bis Oktober 2025 täglich nach Antalya fliegen, es besteht auch die Möglichkeit, das Streckennetz der Pegasus mit Umsteigeverbindungen nutzen.

Bereits jetzt lässt sich ein gutes Jahr für Reisen in die Türkei, das am meisten gefragte Flugziel ab Thüringen, voraussagen.

In der momentanen Hauptbuchungssaison nutzen unsere Fluggäste verstärkt die Möglichkeit, ihre Flüge ab Erfurt in den Reisebüros, bei Reiseveranstaltern und über alle gängigen Buchungsportale zu buchen. Gerade die Herbstferien erweisen sich als gefragt, was sich auch durch begrenzte Kapazitäten verdeutlicht.

Das Flughafen-Team möchte, gemeinsam mit den Airlines, den Passagieren, deren Flug am frühen Morgen startet, einen neuen Service bieten. Mit einem Early Check-in kann bereits am Vorabend des Fluges eingecheckt und das Gepäck am Flughafen abgegeben werden. Am nächsten Tag ist nur noch der Weg durch die Sicherheitskontrolle erforderlich und der Passagier spart sich Zeit und Stress. Dieser Service ist für die Passagiere kostenfrei.

Die geplanten Flüge für den Sommer 2025 bieten ein gutes Angebot für alle Sonnenhungrigen. Nach einem erfolgreichen Jahr wird Palma de Mallorca, wie bisher, viermal pro Woche, immer montags, dienstags, donnerstags und samstags ab Erfurt angeboten. Eurowings bedient das beliebte Urlaubsziel ab dem 31. März 2025.

Das Sitzplatzangebot nach Antalya, zum beliebtesten Ziel der Thüringer, hat sich mit Pegasus Airlines erweitert. Das Ziel ist im Sommer 2025 mehrmals täglich erreichbar. Mit der Sun Express, einem Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, konnte erneut eine renommierte Airline für Erfurt gewonnen werden. Die Airline, die von Skytrax als „Beste Leisure Airline in Europa“ ausgezeichnet wurde, wird in den Sommermonaten täglich Flugverbindungen von Thüringen an die Türkische Riviera anbieten. Damit erweitert sich das Angebot verschiedener Airlines nochmals.

Die Flüge von Corendon Airlines, Freebird, Mavi Gök Airlines, SunExpress und Pegasus Airlines sind bereits buchbar. Dazu wird Air Cairo im Sommer 2025 regelmäßig dreimal pro Woche, immer Montag, Mittwoch und Samstag, nach Hurghada in Ägypten fliegen. Nile Air wird das Angebot zum Roten Meer mit dem wöchentlichen Sonntagflug abrunden. Corendon Airlines baut sein Engagement nach Heraklion auf Kreta auf zwei Flüge pro Woche, immer donnerstags und sonntags, aus und stabilisiert somit sein Angebot ab Erfurt in diesem Zielgebiet.

Neben den Standardrouten werden auch im Sommer 2025 wieder stark nachgefragte Sonderreisen nach Ischia, an die Amalfiküste und Neapel (Italien), Olbia (Sardinien), Paphos (Zypern) und Tivat (Montenegro) von verschiedenen Reiseveranstaltern angeboten. Neu im Programm ist der Flug ins griechische Thessaloniki als Ausgangspunkt für die Region Chalkidiki, Rimini an der Adria, in das galizische A Coruña und ins baltische Riga.

Mit der Erhöhung der Anzahl der Airlines und der Flugfrequenzen ergeben sich für Reisende ab dem Flughafen Erfurt-Weimar eine Vielzahl an Reisemöglichkeiten und erneut eine bessere Flexibilität bei der Urlaubsplanung. Die Nachfrage nach Urlaubsflügen ab Erfurt ist steigend, sodass mit einem starken Wachstum der Passagierzahlen gerechnet werden kann. Damit bleibt der Erfurt-Weimar Airport wie im Vorjahr weiter auf Wachstumskurs.

„Ein stabiles Angebot mit einer weiteren Erhöhung der Frequenzen wird uns auch in diesem Jahr zu einer erneuten Steigerung der Passagierzahlen führen. Das zeigt, dass unsere Gespräche mit den Airlines und Reiseveranstaltern erfolgreich sind und der Bedarf nach Flugreisen ab Erfurt weiter wächst.“, resümiert Susanne Hermann, Geschäftsführerin der Flughafen Erfurt GmbH.

Flughafen Erfurt-Weimar