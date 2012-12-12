Allegiant meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im November 2012 558.466 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 15,8 Prozentpunkten.

Im November hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 24,8 Prozentpunkte auf 633,997 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 20,3 Prozentpunkte auf 525,703 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 3,1 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. Die Airline hat im Juli 2012 die Anmietung von Airbus A319 Flugzeugen bekannt gegeben.