Allegiant meldet Passagieranstieg

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Dezember 2012 597.751 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 7,1 Prozentpunkten.

Gegenüber dem Vorjahresdezember hat Allegiant Air das Angebot um 16,1 Prozentpunkte auf 697.054 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 12,2 Prozentpunkte auf 584.109 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 2,9 Prozentpunkte auf 83,8 Prozent. Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2012 6,987 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 13,1 Prozentpunkten. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 55 MD-80 und vier Boeing 757. In naher Zukunft will Allegiant Air auch Airbus A319 und A320 in die Flotte aufnehmen.