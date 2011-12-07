Allegiant Air meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im November 2011 443.427 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Zunahme von 6,4 Prozent.

Im November 2011 hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 6,6 Prozent auf 452,066 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 6,2 Prozentpunkte auf 405,465 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,4 Prozentpunkte auf 89,7 Prozent. Allegiant betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine Flotte von rund 50 MD-80 und vier Boeing 757.