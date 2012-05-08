Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im April 2012 629,191 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 21 Prozentpunkten.

Im April hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresapril um 24,7 Prozentpunkte auf 673,312 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 22,2 Prozentpunkte auf 587,539 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem April 2011 um 1,7 Prozentpunkte auf 87,3 Prozent. Allegiant Air hat sich jeweils zum Ziel gesetzt eine Auslastung von mehr als 90 Prozent zu erreichen, dies ist dem Carrier im April nicht gelungen. Die Fluggesellschaft aus Las Vegas betreibt mit 1200 Mitarbeitern eine aktive Flotte von rund 50 MD-80 und sechs Boeing 757.