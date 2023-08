DAE wählt CFM Triebwerke für Airbus A320

Dubai Aerospace Enterprise wird zwanzig ihrer neu bestellten Airbus A320 Kurzstreckenjets mit CFM56-5B ausrüsten.

Die neuen Maschinen werden ab 2011 ausgeliefert und durch DAE Aviation Capital an verschiedene Fluggesellschaften vermietet. DAE bestellte im Juli 2008 70 Airbus A320, die ersten vierzig Einheiten werden nun mit dem CFM Antrieb von General Electric ausgerüstet. Für die restlichen dreissig Flugzeuge ist der Triebwerkentscheid noch offen. Der Marktwert für die Motoren entspricht rund 270 Millionen US Dollar. DAE hat neben den Kurzstreckenjets von Airbus auch 70 Boeing 737NG bestellt, die sie in den nächsten Jahren auf dem internationalen Leasingmarkt platzieren wird.