Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im Juni 2019 erneut kräftig wachsen, 1,607 Millionen Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, das entspricht einem Wachstum von 14,8 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresjuni hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot um 13,3 Prozent auf 1,618 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 12,9 Prozent auf 1,373 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 0,3 Prozentpunkte auf 84,9 Prozent leicht abgeschwächt.

Im zweiten Quartal 2019 konnte Allegiant Air insgesamt 4,170 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 12,6 Prozent.

Allegiant Air hat im Dezember 2018 ihre 18 letzten McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge ausgemustert und betreibt heute ausschließlich Airbus Flugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 und 50 A320-200.