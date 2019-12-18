Allegiant meldet Novemberzahlen

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im November 2019 insgesamt 1,101 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 3,6 Prozent.

Im November hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 4,2 Prozent auf 1,198 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 1,6 Prozent auf 962,614Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent.

Allegiant Air hat im Dezember 2018 ihre 18 letzten McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge ausgemustert und betreibt heute ausschließlich Airbus Flugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 mit 156 Sitzplätzen und 50 A320-200 mit 177 bis 186 Sitzplätzen.