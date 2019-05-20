Allegiant Air meldet mehr Passagiere

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant konnte im April 2019 insgesamt 1,281 Millionen Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Plus von 10,2 Prozent.

Im April hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot gegenüber dem Vorjahresapril um 16,1 Prozent auf 1,471 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage hat sich um 11,1 Prozent auf 1,171 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich verglichen mit dem April 2018 um 3,6 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent.

Allegiant Air hat im Dezember 2018 ihre 18 letzten McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge ausgemustert und betreibt heute ausschließlich Airbus Flugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 und 50 A320-200.