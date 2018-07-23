Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air konnte im Juni 2018 erneut kräftig wachsen, 1,400 Millionen Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, das entspricht einem Wachstum von elf Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresjuni hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot um 8,8 Prozent auf 1,428 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 9,5 Prozent auf 1,216 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 0,6 Prozentpunkte auf 85,2 Prozent verbessert.

Im zweiten Quartal 2018 konnte Allegiant Air insgesamt 3,704 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 37 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 26 A319 und 32 A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben.