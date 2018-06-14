Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air konnte im Mai 2018 erneut kräftig wachsen, 1,142 Millionen Fluggäste stiegen bei der Airline aus Las Vegas ein, was gegenüber dem Vorjahresmai einem Wachstum von 11,8 Prozent entspricht.

Verglichen mit dem Vorjahresmai hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot um 10,7 Prozent auf 1,227 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 10,9 Prozent auf 1,006 Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 0,2 Prozentpunkte auf 82,0 Prozent verbessert.

Allegiant Air betreibt momentan 37 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 26 A319 und 32 A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben.