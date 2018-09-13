Allegiant meldet mehr Passagiere

Allegiant Air konnte im August 2018 insgesamt 1,180 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 15,7 Prozent.

Im August hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um 15,9 Prozent auf 1,242 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage hat sich um 14,9 Prozent auf 1,025 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,7 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent abgeschwächt.

Allegiant Air betreibt momentan 37 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 26 A319 und 32 A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben.