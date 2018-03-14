Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air konnte im Februar 2018 insgesamt 999.163 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 15,7 Prozent.

Der Nischencarrier aus Las Vegas hat das Angebot um 11,1 Prozent auf 1.140 Millionen Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 14,6 Prozent auf 937,279 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung hat sich um 2,5 Prozentpunkte auf 82,2 Prozent verbessert.

Mit Allegiant flogen im letzten Berichtsjahr insgesamt 12,310 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,6 Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 37 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 26 A319 und 32 A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben.