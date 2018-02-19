Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air konnte im Januar 2018 insgesamt 937.518 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 8,7 Prozent.

Der Nischencarrier aus Las Vegas hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresjanuar um 6,1 Prozent auf 1,098 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 9,3 Prozent auf 877,423 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent.

Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2017 insgesamt 12,310 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,6 Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 37 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 26 A319 und 32 A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben.