Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im Mai 2019 erneut kräftig wachsen, 1,282 Millionen Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, was gegenüber dem Vorjahresmai einem Wachstum von 12,3 Prozent entspricht.

Der Nischencarrier aus Las Vegas hat verglichen mit dem Vorjahresmai das Angebot um 10,7 Prozent auf 1,358 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 10,3 Prozent auf 1,110 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 0,2 Prozentpunkte auf 81,8 Prozent verschlechtert.

Allegiant Air hat im Dezember 2018 ihre 18 letzten McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge ausgemustert und betreibt heute ausschließlich Airbus Flugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 und 50 A320-200.