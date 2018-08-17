Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Juli 2018 insgesamt 1,520 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einer Zunahme von 13,4 Prozent.

Im Berichtsmonat Juli hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresjuli um 12,1 Prozent auf 1,513 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 11,3 Prozent auf 1,313 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung ging um 0,6 Prozentpunkte auf 86,8 Prozent zurück.

Allegiant Air betreibt momentan 37 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 26 A319 und 32 A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben.