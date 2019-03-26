Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air Airbus (Foto: Team SpotIt)

Allegiant Air konnte im Februar 2019 insgesamt 1,020 Millionen Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 2,1 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat der Nischencarrier aus Las Vegas das Angebot um drei Prozent auf 1,174 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 2,2 Prozent auf 958,240 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung hat sich um 0,6 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent verschlechtert.

Allegiant Air hat im Dezember 2018 ihre 18 letzten McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge ausgemustert und betreibt heute ausschließlich Airbus Flugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 37 A319-100 und 46 A320-200.