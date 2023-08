Copa meldet mehr Verkehr

Copa Holdings aus Panama gab die Maizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Mai um 18,1 Prozentpunkte auf 956,0 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 24,5 Prozentpunkte auf 1,321 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 72,4 Prozent, das sind 3,9 Prozentpunkte weniger als im Mai 2011. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 59 Destinationen in 28 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 53 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.