Copa meldet mehr Verkehr
13.09.2012 BGRO
Copa Holdings aus Panama gab die Augustzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im August um 24,4 Prozentpunkte auf 1083,7 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 26,6 Prozentpunkte auf 1,469 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 73,8 Prozent, das waren 1,3 Prozentpunkte weniger als im August 2011. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 59 Destinationen in 28 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 53 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.