Copa meldet mehr Verkehr
24.04.2013 RK
Copa Holdings aus Panama gab die Märzzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im März 2013 um 21,5 Prozentpunkte auf 1,178 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 21,5 Prozentpunkte auf 1,576 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 74,7 Prozent, das waren 1,2 Prozentpunkte weniger als im März 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 64 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 60 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.