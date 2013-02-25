Copa meldet Verkehrszunahme
25.02.2013 RK
Copa Holdings aus Panama gab die Januarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Januar 2013 um 21,3 Prozentpunkte auf 1,265 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 21,0 Prozentpunkte auf 1,590 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 79,6 Prozent, das waren 0,2 Prozentpunkte mehr als im Januar 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 64 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 57 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.