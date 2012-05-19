Copa Holdings mit wachsendem Verkehr

Copa Holdings aus Panama gaben die Aprilzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im April um 22 Prozentpunkte auf 904,7 Millionen Sitzplatzmeilen, die Kapazität nahm um 23,3 Prozentpunkte auf 1,269 Milliarden Sitzplatzmeilen zu. Die Auslastung lag bei 74,7 Prozent, das sind 0,8 Prozentpunkte weniger als im April 2011. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 59 Destinationen in 28 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 53 Boeing 737 der neusten Generation und

26 Embraer 190.