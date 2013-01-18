Copa meldet Verkehrszunahme

Copa Holdings aus Panama gab die Dezemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Dezember 2012 um 21,2 Prozentpunkte auf 1,182 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 20,5 Prozentpunkte auf 1,551 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 76,2 Prozent, das waren 0,4 Prozentpunkte mehr als im Dezember 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 64 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 57 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.