Copa meldet mehr Verkehr
20.08.2012 BGRO
Copa Holdings aus Panama gab die Julizahlen 2012 bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Juli um 20,4 Prozentpunkte auf 1,161 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 27,5 Prozentpunkte auf 1,478 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 78,6 Prozent, das waren 4,6 Prozentpunkte weniger als im Juli 2011. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 59 Destinationen in 28 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 54 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.