Copa meldet Verkehrszunahme
26.11.2012 BGRO
Copa Holdings aus Panama gab die Oktoberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Oktober um 23,6 Prozentpunkte auf 1085,9 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 23,3 Prozentpunkte auf 1,464 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 74,2 Prozent, das waren 0,2 Prozentpunkte mehr als im Oktober 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 59 Destinationen in 28 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 53 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.