Copa meldet Verkehrszunahme
17.12.2012 BGRO
Copa Holdings aus Panama gab die Novemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im November 2012 um 26,5 Prozentpunkte auf 1,098 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 23,4 Prozentpunkte auf 1,432 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 76,5 Prozent, das waren 2,1 Prozentpunkte mehr als im November 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 59 Destinationen in 28 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 53 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.