Copa Holdings mit starkem Verkehrsanstieg
29.05.2013 BGRO
Copa Holdings aus Panama gab die Aprilzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im April um 18,3 Prozentpunkte auf 1,120 Milliarden Sitzplatzmeilen, die Kapazität nahm um 20,0 Prozentpunkte auf 1,523 Milliarden Sitzplatzmeilen zu. Die Auslastung lag bei 73,6 Prozent, das war ein Prozentpunkt weniger als im April 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 64 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 60 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.