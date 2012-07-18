Copa meldet mehr Verkehr
18.07.2012 BGRO
Copa Holdings aus Panama gab die Junizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Juni um 20,8 Prozentpunkte auf 982,2 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 26,4 Prozentpunkte auf 1,334 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 73,6 Prozent, das sind 3,4 Prozentpunkte weniger als im Juni 2011. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 59 Destinationen in 28 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 53 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.