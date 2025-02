Condor erhält Pharma-Zertifizierung

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Condor setzt auf Cargo: Zu Beginn des neuen Jahres hat Condor im Cargo-Bereich die offizielle CEIV Pharma-Zertifizierung erhalten.

Damit ist die Fluggesellschaft ab sofort für den Transport von Pharma-Produkten nach dem Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV) der International Air Transport Association (IATA) zertifiziert. Mit der weltweit einheitlichen und anerkannten Zertifizierung wird Condor das vorschriftsmäßige Handling pharmazeutischer Produkte während der Logistikkette bescheinigt. Dazu gehören beispielsweise die Teilbereiche Sicherheit, Schutz, Compliance und Effizienz.

„Der Transport von Pharma-Produkten ist traditionell besonders sensibel. Wir freuen uns daher, dass Condor durch die Zertifizierung von CEIV Pharma bescheinigt wird, dass wir den vielfältigen Herausforderungen, wie Kühlketten-Einhaltung, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, gerecht werden“, freut sich Thilo Schäfer, Director Cargo bei Condor. „Der Ausbau unseres Produkts und das neue Angebot werden bereits sehr gut von unseren Kunden angenommen und wir werden alles daran setzen, in den kommenden Monaten weiter darauf aufzubauen.“

Kontinuierlicher Ausbau des Angebots geplant

Aktuell sind Pharma-Transporte gemäß IATA CEIV-Standards bereits auf den Condor-Direktverbindungen zwischen Frankfurt (FRA) von und nach Toronto (YYZ), New York (JFK) und Miami (MIA) buchbar. „Wir planen, dieses Angebot kontinuierlich weiterzuentwickeln und auf weitere Verbindungen zwischen Frankfurt und dem Rest der Welt auszudehnen“, erklärt Dimitri Mougoyannis, Director Ground Operations. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden auf den wichtigsten Pharma-Strecken ein hochqualitatives Angebot zu bieten.“

Mit der Einflottung von bislang 18 werksneuen A330-900neo Flugzeugen mit einer Frachtkapazität zwischen zehn und 14 Tonnen hat Condor Ihr Cargo Angebot bereits deutlich ausbauen können. Alle Informationen rund um das Netzwerk, Produkte und die Buchung von Frachtkapazitäten finden sich auf den gängigen Plattformen für die Buchung und Vermarktung von Luftfrachtkapazitäten sowie online unter Condor Cargo.

