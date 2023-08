Clickair nimmt 7-8 Flugzeuge aus dem Verkehr

Clickair (Archiv: Robert Kühni)

Der spanische Low-Cost-Carrier Clickair will während der Wintermonate sieben bis acht Flugzeuge am Boden lassen.

Aufgrund der erwarteten tiefen Nachfrage im kommenden Winter hat Iberias Tochtergesellschaft Clickair beschlossen, sieben bis acht Flugzeuge vorübergehend zu grounden. Damit wird der Carrier noch über 17 bis 18 Flieger verfügen. Clickair, welche in Barcelona ihre Basis hat, befindet sich mitten in der Fusion mit dem Low-Cost-Carrier Vueling. Um die mit der Flottenreduktion verbundenen Stellenkürzungen zu minimieren, will sie einige der Flugzeuge samt Crew an andere Airlines vermieten.