Neue Vueling hebt ab

Nach erfolgtem Zusammenschluss von Vueling und clickair hebt die neue Vueling als zweitgrösste Airline Spaniens ab.

Um eine Minute nach Mitternacht am 9. Juli 2009 haben die beiden Airlines wie geplant ihre Betriebe endgültig zusammengeführt. Die neue Airline fliegt unter einem AOC und trägt den Namen Vueling. Sie besitzt 6,8 Prozent des Marktanteils in Spanien und ist damit nach Iberia die zweitgrösste Airline auf der Halbinsel. Iberia hält 45,85 Prozent der Anteile an der Vueling, Ryanair und easyJet 10,9, resp. 7,2 Prozent. Mit der Zusammenlegung der beiden Airlines hat Vueling ihren Betrieb ins Terminal 2B in Barcelona verlegt, im September wird sie zum T1 wechseln. Am ersten Tag der gemeinsamen Betriebsaufnahme absolvierte die Airline 263 Flüge auf 71 Routen.

Link: Vueling