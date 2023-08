Iberia will sich an neuer Airline in Spanien beteiligen

Seit längerem finden zwischen Clickair und Vueling Gespräche statt, die das Interesse an einem Zusammenschluss beider Low Cost Airlines bekunden.

Iberia besitzt bereits einen Anteil von 20 Prozent an Clickair und verfügt über 80 Prozent der Stimmen. Clickair wird nicht an der Börse gehandelt. Falls sich die beiden Niedrigpreis Fluggesellschaften zusammenschliessen werden, möchte Iberia einen grossen Anteil an der neuen Unternehmung kaufen. Geschäftsführer von Vueling hofft, den Zusammenschluss von Vueling und Clickair noch vor dem Sommer bekannt geben zu können.