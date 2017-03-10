Austrian meldet mehr Passagiere

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Februar 2017 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 639 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von 3,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,6 Prozent auf 1,513 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage ist um 1,4 Prozent auf 1,012 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Februar 2016 um 2,8 Prozentpunkte auf relativ tiefe 66,8 Prozent.