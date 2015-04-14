Weniger Passagiere bei Austrian Airlines

Im März 2015 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 788 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Rückgang von 7,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde bei Austrian Airlines im März 2015 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 5,2 Prozent auf 1,682 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ging um 5,6 Prozent auf 1,273 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem März 2014 um weitere 0,3 Prozentpunkte und erreichte unbefriedigende 73,5 Prozent.