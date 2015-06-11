Austrian meldet weniger Passagiere

Im Mai 2015 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 998 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Abnahme von 4,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Mai verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um fünf Prozent auf 2,178 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 0,9 Prozent auf 1,641 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Mai 2014 um 3,1 Prozentpunkte und erreichte 75,4 Prozent.