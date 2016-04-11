Mehr Passagiere bei Austrian Airlines

Im März 2016 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 819 Tausend Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 3,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde bei Austrian Airlines verglichen mit dem Vorjahresmärz um 8,7 Prozent auf 1,828 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ging um 5,4 Prozent auf 1,341 Milliarden Sitzplatzkilometer nach oben. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem März 2015 um 2,3 Prozentpunkte und erreichte 73,3 Prozent.