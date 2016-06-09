Austrian meldet mehr Passagiere

Austrian Fokker (Foto: Austrian Airlines)

Im Mai 2016 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,039 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 3,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Mai verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,7 Prozent auf 2,238 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 0,8 Prozent auf 1,654 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Mai 2015 um 1,5 Prozentpunkte und erreichte 73,9 Prozent.