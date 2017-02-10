Austrian meldet mehr Passagiere

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Januar 2017 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 668 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 8,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Januar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um drei Prozent auf 1,672 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, es konnten 1,161 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einem Wachstum von 1,9 Prozent. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Januar 2016 um 0,8 Prozentpunkte auf 69,4 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsjahr 2016 insgesamt 11,385 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Abnahme von 5,1 Prozent.