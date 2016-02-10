Austrian meldet mehr Passagiere

Austrian Fokker (Foto: Austrian Airlines)

Im Januar 2016 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 617 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 1,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Januar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 7,7 Prozent auf 1,625 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, es konnten 1,144 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Januar 2015 um 1,6 Prozentpunkte auf 70,4 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsjahr 2015 10,838 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Abnahme von drei Prozent.