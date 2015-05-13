Weniger Passagiere bei Austrian

Im April 2015 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 932 Tausend Passagiere zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Abnahme von 7,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im April 2015 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 6,5 Prozent auf 2,090 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ging um 2,7 Prozent auf 1,542 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem April 2014 um sieben Prozentpunkte und erreichte 73,7 Prozent.